Primetime Emmy 2018, lista castigatorilor. O comedie a luat cele mai multe premii

Serialul de televiziune produs de Amazon este despre o soţie din anii 1950 care începe să facă stand-up comedy. “Game of Thrones” (HBO) a fost desemnat “cel mai bun serial-dramă”, relatează Reuters, citat de news.ro.

Rachel Brosnahan din “The Marvelous Mrs. Maisel” a fost desemnată “cea mai bună actriţă într-un serial comedie”, în timp ce Alex Bornstein, care o interpretează pe managerul ei, a câştigat premiul Emmy pentru “cel mai bun rol secundar feminin”.

“Mrs. Maisel” a mai câştigat şi premiul Emmy pentru “cel mai bun scenariu” şi “cea mai bună regie pentru un serial de comedie” - acordate lui Amy Sherman-Palladino.

Potrivit Variety, la finalul serii “The Marvelous Mrs. Maisel” a câştigat şi premiul Emmy pentru “cel mai bun serial de comedie”. Anul acesta, categoria a fost una dintre cele mai interesante, după ce în ultimii trei ani a fost dominată de “Veep” (HBO), care nu a fost eligibil la această gală. Din 2007, doar trei producţii au câştigat premiul Emmy pentru cel mai bun serial-comedie: “30 Rock” (NBC), “Modern Family” (ABC) şi “Veep”.

“Game of Thrones” (HBO), cu 22 de nominalizări, a încheiat seara câştigând premiul pentru “cel mai bun serial-dramă”. La această categorie au mai fost nominalizate serialele “The Americans”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Stranger Things”, “This Is Us” şi “Westworld”.

Actorul Peter Dinklage din “Game of Thrones” a fost desemnat cel mai bun actor la categoria “rol secundar într-un serial-dramă”. La categoria feminină, Thandie Newton din “Westworld” a fost câştigătoarea trofelului.

Gazdele ceremoniei, Michael Che şi Colin Jost de la “Saturday Night Live”, au deschis seara cu un discurs despre diversitatea pe ecran, comportamentul sexual nepotrivit din industria de divertisment şi platformele de streaming precum Amazon şi Netflix care domină reţelele tradiţionale.

Claire Foy şi Matt Smith din “The Crown” au prezentat primul premiu, pentru “cel mai bun rol secundar într-un serial de comedie”, acordat lui Henry Winkler pentru “Barry” (HBO). “Am scris (discursul ăsta) acum 43 de ani”, a spus Winkler, un veteran al televiziunii care a fost nominalizat de şase ori la Emmy, inclusiv de trei ori pentru rolul Arthur Fonzarelli din “Happy Days”, dar nu a câştigat niciodată.

Bill Hader, starul şi producătorul executiv al serialului “Barry”, a fost desemnat “cel mai bun actor într-un serial de comedie”. La această categorie au fost nominalizaţi actorii Donald Glover (“Atlanta”), Anthony Anderson (“Black-ish”), Larry David (“Curb Your Enthusiasm”), William H. Macy (“Shameless”) şi Ted Danson (“The Good Place”).

Claire Foy, în rolul reginei Elisabeth a II-a din “The Crown” (Netflix), a câştigat premiul Emmy pentru “cea mai bună actriţă într-un serial-dramă”. Britanica a câştigat în faţa actriţelor Sandra Oh (“Killing Eve”), Tatiana Maslany (“Orphan Black”), Keri Russell (“The Americans”), Elisabeth Moss (“The Handmaid s Tale”) şi Evan Rachel Wood (“Westworld”).

Actriţa Merritt Wever - “Godless” (Netflix) a câştigat premiul pentru cel mai bun rol secundar într-o miniserie. La categoria masculină, colegul ei Jeff Daniels a primit distincţia.

Matthew Rhys a fost desemnat cel mai bun actor într-un rol principal dintr-un serial dramatic pentru interpretarea sa din producţia de televiziune “The Americans”.

“Saturday Night Live” a câştigat, aşa cum era de aşteptat, pentru cea mai bună emisiune de satiră, ajungând la un record de 72 de premii Emmy, cele mai multe câştigate vreodată de un program de televiziune.

“The Assassination of Gianni Versace” a primit recompensa pentru “cea mai bună miniserie” şi un trofeu pentru actorul Darren Criss, care interpretează rolul criminalului gay care l-a ucis pe designerul italian la Miami în 1997.

Gala a cuprins un număr musical cu Kenan Thompson şi Kate McKinnon care s-a axat pe diversitate în industria de divertisment. Numărul i-a adus pe scenă pe Sterling K. Brown, RuPaul Charles, Kristen Bell şi Titus Burgess care au cântat refrenul “We solved it” (Am rezolvat-o).

Cea de-a 70-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy a fost difuzată de postul american NBC şi a avut loc la Microsoft Theater din Los Angeles.

Lista principalilor câştigători ai premiilor Primetime Emmy 2018:





- Cel mai bun serial de comedie: “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

- Cel mai bun serial dramă: “Game of Thrones” (HBO)

- Cea mai bună miniserie: “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” (FX)

- Cea mai bună actriţă în serial de comedie: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

- Cel mai bun actor în serial de comedie: Bill Hader, “Barry”

- Cea mai bună actriţă în serial dramă: Claire Foy, “The Crown”

- Cel mai bun actor în serial dramă: Matthew Rhys, “The Americans”

- Cel mai bun rol secundar feminin - serial dramă: Thandie Newton, “Westworld”

- Cel mai bun rol secundar masculin - serial dramă: Peter Dinklage, “Game of Thrones”

- Cel mai bun rol secundar feminin - serial de comedie: Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

- Cel mai bun rol secundar masculin - serial de comedie: Henry Winkler, “Barry”

- Cea mai bună actriţă într-o miniserie, într-un film TV: Regina King, “Seven Seconds”

- Cel mai bun actor într-o miniserie, într-un film TV: Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

- Cel mai bun rol secundar feminin în miniserie sau film TV: Merritt Wever, “Godless”

- Cel mai bun rol secundar masculin în minserie sau film TV: Jeff Daniels, “Godless”

- Cel mai bun film TV: “Black Mirror: USS Callister” (Netflix)

- Cel mai bun serial de scheciuri: “Saturday Night Live” (NBC)

- Cel mai bun talk show: “Last Week Tonight With John Oliver”(HBO)

- Cel mai bun program reality: “RuPaul’s Drag Race” (VH1)

- Cea mai bună apariţie specială feminină - serial dramă: Samira Wiley, “The Handmaid’s Tale”

- Cea mai bună apariţie specială masculină - serial dramă: Ron Cephas Jones, “This Is Us”

- Cea mai bună apariţie specială feminină - serial de comedie: Tiffany Haddish, “Saturday Night Live”

- Cea mai bună apariţie specială masculină - serial de comedie: Katt Williams, “Atlanta”

- Cel mai bun program de animaţie: “Rick And Morty” (Adult Swim)

- Cel mai bun scenariu al unui serial de comedie: Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel” (pilot)

- Cel mai bun scenariu al unui serial dramă: Joel Fields & Joe Weisberg, “The Americans” (“Start”)

- Cel mai bun scenariu al unei miniserii, al unui film TV: William Bridges & Charlie Brooker, “Black Mirror: USS Callister”

- Cel mai bun regizor - serial de comedie: Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel” (pilot)

- Cel mai bun regizor - serial dramă: Stephen Daldry, “The Crown” (“Paterfamilias”)

- Cel mai bun regizor al unei miniserii TV: Ryan Murphy, “The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story” (“The Man Who Would Be Vogue”)