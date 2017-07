Primul copil din lume care a suferit dublu transplant la maini, la 2 ani de la operatie. Tanarul poate chiar juca baseball

La doi ani de la operatie, baietelul american de 9 ani devine tot mai independent pe zi ce trece. Acum poate sa se imbrace singur si sa scrie, ba chiar si sa joace baseball. Sunt lucruri normale pentru orice copil, dar la care el nici n-ar fi putut visa pana anul trecut.

Zion Harvey este surprins in timp ce arunca mingea de deschiderea unui meci de baseball. A strabatut drum lung pana sa ajunga aici, avand in spate o echipa de medici inimosi, dar si o pofta de viata uriasa.

Cand avea doi ani, Zion a facut o infectie care ii punea viata in pericol, iar medicii i-au amputat mainile si picioarele ca sa-l salveze. Pentru picioare exista proteze, dar mainile sunt mai greu de suplinit. O echipa de medici din Philadelphia a fost dispusa sa incerce, in cazul lui, un dublu transplant de maini, operatie care nu se mai facuse niciodata la un pacient atat de mic. Zion a inteles foarte bine ca a primit mainile unui alt baietel, care murise.

A fost operat cu succes in iulie 2015, dar apoi a trebuit sa lucreze indelung pentru ca mainile sa devina cu adevarat ale lui si sa le poata folosi.

Dr. Scott Levin, seful echipei chirurgicale: "A facut fata incredibil de bine, mai bine decat fac fata multi adulti unor operatii obisnuite, mai simple. Nu l-am vazut niciodata pe Zion plangand. Nu l-am vazut tipand sau plangandu-se de durere, nu l-am vazut niciodata refuzand sa-si faca exercitiile."

Zion a putut sa-si miste degetele la cateva zile de la operatie. Intre timp, creierul lui a dezvoltat cai neuronale care ii permit sa-si controleze mainile, iar medicii spun ca acestea vor creste o data cu el. Acum poate sa scrie, sa manance si sa se imbrace singur.

Zion: "In loc de nicio mana, acum am doua maini. In rest, totul e la fel. Prietenii mei sunt la fel. Nu se poarta altfel cu mine. Sunt tot un copil. Sunt acelasi copil pe care il stiau toti cand nu aveam maini."

Insa n-au lipsit nici complicatiile. Organismul lui a respins mainile de opt ori si a facut mai multe infectii. In plus, are si un rinichi transplantat, donat de mama lui cand era mai mic.