Primul copil nascut, in 2018, in capitala Italiei este... moldovean. Primarita Romei a mers la spital si i-a felicitat pe proaspetii parinti moldoveni: "I-am urat bun venit Biancai" - VIDEO

"Am venit sa-i uram Biancai bun venit pe aceasta lume, este primul bebelus nascut in 2018", asta a spus primarita Romei, care a mers in zori la spital, pentru a felicita cuplul de moldoveni care a adus pe lume o fetita, in prima zi din acest an.

Potrivit presei din peninsula, edilul capitalei italiene, Virginia Raggi, i-a adus flori si un cadou proaspetei mamici.