Primul interviu acordat de Brad Pitt dupa despartirea de Angelina Jolie. Marturia emotionanta care ii reabiliteaza imaginea

In acest interviu acordat pentru revista GQ Style, publicat miercuri, starul american a recunoscut ca excesele pe care le-a comis in trecut, consumul abuziv de alcool si de marijuana, l-au ”separat emotional” de oamenii pe care ii iubea.

De asemenea, Brad Pitt a dezvaluit ca in ultimele luni a reusit sa renunte la alcool, a participat la sedinte de terapie psihologica si a decis impreuna cu Angelina Jolie sa isi rezolve problemele familiale intr-o maniera discreta si amiabila.

”Tocmai am inceput sa merg la psiholog”, a spus actorul american, in varsta de 53 de ani. ”Imi place. Chiar imi place. A trebuit sa renunt insa la doi psihologi pana sa il gasesc pe acela cu care ma potrivesc”.

Brad o mentioneaza pe Angelina direct doar o singura data in interviu, preferand sa vorbeasca despre modul in care rolul sau de tata s-a schimbat in situatia de acum cand copiii sai nu ii mai sunt alaturi tot timpul.

"Copiii sunt atat de delicati. Ei absorb totul. Au nevoie de ajutor si sa le explici lucrurile. Au nevoie sa fie ascultati. Atunci cand sunt ocupat, nu ascult. Vreau sa fac lucrurile mai bine in aceasta privinta. Trebuie sa fac lucrurile mai bine, trebuie sa fac lucrurile mai bine pentru ei. Trebuie sa le demonstrez”, a declarat el.

Potrivit acestuia, divortul de sotia sa a fost asemenea unei "morti”.

"Daca iubesti pe cineva, il lasi sa plece. Acum stiu ce inseamna aceasta, pentru ca o simt. Inseamna sa iubesti fara sa ai sentimentul ca cineva iti apartine, inseamna sa nu astepti nimic in schimb”, a marturisit Brad.

Angelina Jolie s-a despartit de Brad Pitt si a demarat procedura de divort in septembrie 2016, iar acel anunt oficial i-a socat pe fanii din lumea intreaga ai celor doi actori.

Angelina Jolie si Brad Pitt se lupta in prezent in instanta pentru custodia celor sase copii ai cuplului, iar Brad Pitt a fost cercetat de autoritatile americane pentru presupusa comitere a unor abuzuri fizice asupra copiilor sai, dupa un incident care ar fi avut loc la bordul unui avion privat, in timpul caruia starul hollywoodian si-ar fi pierdut calmul in fata fiului sau cel mare, Maddox

Brad Pitt a fost achitat de acele acuzatii, iar in luna ianuarie cei doi actori au fost de acord sa apeleze la serviciile unui judecator privat pentru a solutiona pe cale amiabila chestiunea divortului.

In interviul din GQ Style, Brad Pitt spune ca despartirea de Angelina Jolie a reprezentat pentru el ”un urias generator de schimbare”.

”Nu-mi amintesc sa fi avut o singura zi dupa ce am terminat facultatea in care sa nu fi baut alcool sau sa nu fi fumat o tigara cu marijuana. Sunt cu adevarat fericit ca am renuntat la aceste lucruri. Am renuntat la toate, cu exceptia alcoolului, atunci cand mi-am intemeiat o familie. Insa asta nu m-a ajutat sa evit ce s-a intamplat in toamna anului trecut. Consumam prea mult alcool”, a spus Brad Pitt.

”Imi placea vinul si, cu toata sinceritatea, puteam sa bag un rus sub masa band impreuna votca. Eram un bautor profesionist. Eram bun la asta”, a adaugat actorul.

In prezent, starul hollywoodian spune ca a renuntat la alcool, pe care l-a inlocuit cu suc de merisor si apa minerala.

Vorbind despre divort, Brad Pitt a dezvaluit ca el si Angelina Jolie au luat decizia de a renunta la calea ”urii violente” si sa colaboreze pentru a-si rezolva problemele familiale.

Actorul mai spune in acelasi interviu ca si-a gasit consolarea in diverse activitati artistice si creative: ”Pot sa creez orice. Lucrez cu argila, gips, ciment, lemn”.

Starul a vorbit si despre cariera lui de actor: ”Sincer, nu prea ma mai consider un actor. Acum, acest lucru imi ocupa putine zile dintr-un an si imi solicita putina putere de concentrare. Filmul imi pare un fel de petrecere ieftina a timpului, o modalitate de a ajunge la acele sentimente profunde. Astfel de subterfugii nu mai functioneaza pentru mine, mai ales de cand am devenit tata”.

Urmatorul film cu Brad Pitt in distributie, intitulat ”War Machine”, o satira la adresa razboiului american din Afganistan, va fi lansat pe marile ecrane pe 26 mai.

Angelina Jolie si Brad Pitt s-au despartit pe 15 septembrie, iar actrita americana a depus actele de divort pe 19 septembrie.

Actrita Angelina Jolie a cerut custodia deplina a copiilor - Maddox, in varsta de 15 ani, Pax, 12 ani, Zahara, 11 ani, Shiloh, 10 ani, si gemenii in varsta de 8 ani Knox si Vivienne - si s-a declarat de acord ca Brad Pitt sa beneficieze de drept de vizitare. In schimb, Brad Pitt doreste custodie comuna.

Cei doi actori americani au o relatie din 2004 si s-au casatorit in 2014.

Cei doi actori americani, alintati de presa internationala cu apelativul ”Brangelina”, au alcatuit unul dintre cele mai mediatizare cupluri de la Hollywood, datorita frumusetii lor fizice, filmelor de succes in care au jucat si activismului lor social.

Acesta va fi cel de-al treilea divort pentru actrita Angelina Jolie si al doilea pentru Brad Pitt. Angelina Jolie a mai fost casatorita cu actorii Jonny Lee Miller, in perioada 1996-1999, si Billy Bob Thornton, in perioada 2000-2003, iar Brad Pitt a fost casatorit cu Jennifer Aniston in perioada 2000-2005.