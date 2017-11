Primul interviu acordat de printul Harry si actrita Meghan Markle. Cei doi au vorbit despre relatia lor, la scurt timp dupa anuntul logodnei - VIDEO INTERVIU INTEGRAL

Cei doi au vorbit despre relatia lor, despre cum s-au cunoscut si despre nunta. Meghan chiar le-a aratat jurnalistilor inelul de logodna.

Vezi interviul integral:

Printr-un comunicat de presa, astazi, casa regala a anuntat oficial ca printul Harry a cerut-o in casatorie pe actrita Meghan Markle. Data nuntii regale deocamdata nu se stie, se vorbeste insa ca ceremonia va avea loc in primavara anului 2018.

Printul Harry in varsta de 33 de ani, al cincilea pe linia succesiunii la tronul Marii Britanii, se va casatori cu Meghan Markle in primavara anului viitor si vor locui la Palatul Kensington din Londra, scrie presa britanica. Cei doi au anuntat ca au o relatie din luna iulie 2016, iar logodna lor ar fi avut loc luna aceasta.

Prezent astazi la un eveniment oficial, tatal printului Harry a spus ca este fericit pentru fiul sau. Meghan Markle este cunoscuta in special pentru rolul sau din serialul Suits, in care frumoasa americanca apare in scene destul de fierbinti.

Meghan Markle in varsta de 36 de ani, este originara din Statele Unite si a mai fost casatorita timp de doi ani cu un actor american, de care a divortat in 2013.