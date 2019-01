Primul lucru facut de un cuplu care a castigat 115 milioane de lire sterline, la loto

Frances şi Patrick Connolly, care au câştigat jackpot-ul de 114.969.775,70 lire sterline, au declarat că vor alcătui o listă cu membri ai familiei şi prieteni cu care vor împărţi această sumă.

Grandparents Frances and Patrick Connolly, from County Armagh, Northern Ireland, won #Euromillions after buying one Lucky Dip ticket online https://t.co/ToxiE7H7N8 pic.twitter.com/zphoIHwM0j