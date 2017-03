Primul mare esec al lui Donald Trump ca presedinte. Republicanii au retras de pe ordinea de zi legea care inlocuia Obamacare

Presedintele Trump le-a cerut liderilor conservatori sa anuleze votul cu doar cateva minute inainte de a incepe, abandonand strategia initiala de a-i forta pe republicanii nemultumiti sa voteze legea prin impunearea unui ultimatum, transmite Reuters.

Camera Reprezentantilor a anuntat suspendarea sedintei si nu este clar, in acest moment, daca aceasta va fi reluata in urmatoarele ore.

Obamacare va ramane in continuare in vigoare, desi republicanii au promis in ultimii sapte ani ca vor abroga legea imediat ce ajung la Casa Alba.

De asemenea, unii republicani s-au aratat revoltati de modul in care presedintele a condus negocierile si a retras legea in ultimul moment, declarand ca au terminat cu orice proiect de inlocuire a Obamacare.

Donald Trump a declarat ca proiectul legislativ de inlocuire a Obamacare va reveni in viitorul apropiat in Congres.

Anterior, Paul Ryan a facut o vizita neasteptata la Casa Alba pentru a-l anuntat pe presedinte ca nu are voturile necesare pentru a trece controversata legislatie de inlocuire a Obamacare. Reactia liderului republican a venit dupa ce presedintele american le-a dat un ultimatum congresmenilor pentru a vota legislatia in Camera Reprezentantilor.

Trump a dat un ultimatum republicanilor si a cerut Camerei Reprezentantilor sa voteze vineri controversate lege de inlocuire a Obamacare, care a starnit ingrijorari atat in randul democratilor, cat si a republicanilor din Congres.

Initial, oficialii administratiei prezidentiale le-au transmis republicanilor ca Donald Trump nu mai are de gand sa participe la negocieri si va trece la urmatoarea promisiune electorala daca legislatia de inlocuire a Obamacare nu trece de Camera Reprezentantilor, fortand manca republicanilor nemultumiti de proiectul propus de Casa Alba, dar care nu vor sa apere legislatia lui Barack Obama.

Insa, presedintele american a revenit asupra declaratiilor sale, precizand ca ii asteapta in viitor si pe democrati la masa negocierilor pentru a discuta despre inlocuirea Obamacare.

Aproximativ 14 milioane de americani ar fi putut sa-si pierda asigurarea medicala in 2018, in baza noului plan republican de asistenta medicala, arata analiza Biroului pentru Buget Congresional (CBO).

De asemenea, numarul persoanelor neasigurate urma sa creasca cu 24 de milioane pana in 2026, ajungand la 52 de milioane de oameni in Statele Unite.