Primul muzeu subacvatic din Europa isi asteapta vizitatorii. 35 de creatii au fost instalate la o adancime 15 metri, in largul insulei Lanzarote - VIDEO

Sculpturile au fost create in ultimii doi ani de un artist din Marea Britanie. Primele 35 de creatii ale acestuia au fost instalate la o adancime 15 metri, in largul insulei Lanzarote, inca in ianuarie 2016. Altele 170 au fost scufundate in urmatoarele 12 luni.

Dupa ce fiecare creatie a ajuns la locul sau sub apa, muzeul a fost deschis pentru vizitatori, mai exact pentru cei care fac scufundari.

Pentru a crea unele sculpturi, artistul s-a inspirat din chipurile locuitorilor de pe insula. Totodata, creatiile trimit un mesaj legat de probleme actuale ale lumii. Aceasta sculptura, de exemplu, infatiseaza 13 imigranti, pe o barca gonflabila, facand referire la criza refugiatilor. Artistul care a facut sculpturile si-a expus anterior creatiile in Mexic si Bahamas.