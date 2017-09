Primul pas spre Brexit a trecut testul cu brio. Parlamentul englez a aprobat proiectul care ar pune capat suprematiei dreptului european in Marea Britanie - VIDEO

Dupa mai multe ore de dezbateri, Camera Comunelor a adoptat cu 326 de voturi textul care urmeaza sa intre in adoua etapa parlamentara. 290 de deputati au fost impotriva. Prin acest proiect se anuleaza o lege, din 1972, prin care Marea Britanie a aderat la Comunitatea Economica Europeana si, in acelasi timp, incorporeaza peste 1200 de reglementari ale UE in legislatia britanica.