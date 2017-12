Primul pui de panda nascut in Franta se numeste Yoan Meng si a fost botezat in cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat si ministrul chinez. Nasa, a fost prima doamna a Frantei - VIDEO

Primul pui de panda nascut in Franta se numeste Yoan Meng ceea ce in traducere din chineza inseamna dorinta implinita. El a primit botezul in cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat si ministrul chinez de externe, care a venit la Paris special pentru asta. Nasa, a fost prima doamna a Frantei, Brigitte Macron, care era cat pe ce sa fie muscata de noul sau fin.