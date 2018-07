Primul raport despre cauza incendiilor din Grecia. Pompierii au identificat un vinovat. Intre timp, numarul persoanelor decedate a ajuns la 88 - VIDEO

Un raport al pompierilor greci sugereaza ca incendiile ar fi fost provocate nu de o mana criminala, ci de neglijenta uui localnic. Identitatea persoanei respective a fost deja stabilita de anchetatori. Pompierii spun ca omul ar fi incercat sa acopere urmele focului aruncand apa si pietre peste crengile carbonizate.

Investigatia a mai descoperit insa si alte doua focare de incendiu, la marginea unui drum de tara. Martorii ar fi declarat ca au vazut un individ care le-ar fi declansat. In aceste cazuri ar putea fi vorba de incendii provocate deliberat, asa cum au afirmat initial autoritatile elene. Intre timp, salvatorii depun eforturi pentru a gasi persoanele date disparute si povestesc cu groaza ceea ce au vazut in ultimile zile.

Giannis MAKRIS, SEF ECHIPA DE SALVARE: "Este imposibil de descris tot ceea ce am vazut, nu exista cuvinte pentru asa ceva. Aduceau oameni in etate care nu se puteau misca, cu probleme respiratorii, copii, oameni maturi cu arsuri, cadavre.”

Salvatorii spun ca in majoritatea cazurilor victimile vor putea fi identificate doar cu ajutorul unui test ADN. Pe zi ce trece, ies la iveala tot mai multe povesti tragice ale oamenilor care si-au pierdut familiile. Fetitele gemene, cautate cu disperare de tatal lor grec, au fost descoperite decedate, alaturi de bunicii lor.

Cadavrele victimelor au fost gasite imbratisate. Tatal lor a sperat pana in ultima clipa sa-si gaseasca fiicele in viata, dupa ce le identificase intr-un reportaj, la televizor. Copilele se aflau in vacanta, alaturi de bunici, in Rafina, cand au disparut in urma haosului creat de flacari.

Si drama unui pompier care si-a pierdut copilul de numai 6 luni in incendiul devastator a zguduit intreaga tara. Barbatul a fost mobilizat la slujba, in Atena, fiind nevoit sa-si lase sotia si fiul. Cei doi s-au refugiat in mare, unde au fost descoperiti de echipajele de salvare. Femeia a fost transportata la spital, in stare critica, insa bebelusul era deja decedat in momentul in care salvatorii i-au descoperit. O alta mama si-a pierdut fiul de 11 ani, fiica de 13 ani si sotul.

Acum cateva zile Grecia a fost lovita de cele mai puternice incendii de padure din ultimii 10 ani. Sunt cel putin 88 de morti si peste 200 de raniti. Premierul grec, Alexis Tsipras si-a asumat ieri “responsabilitatea politica” pentru distrugerile provocate de acest incendiu.