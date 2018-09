Primul turist care va zbura in jurul lunii este un miliardar japonez, in varsta 42 de ani. Numele acestuia a fost anuntat de fondatorul SpaceX care a evitat sa spuna cat va costa acest capriciu - VIDEO

“-Yusaku Maezawa, te rog, vino in fata. - Multumesc! Multumesc tuturor!”

Yusaku Maezawa este un antreprenor miliardar din Japonia. El a fondat Zozotown, cel mai mare magazin de haine din Japonia. Totodata mai este si un colectionar de arta. Anul trecut acesta a platit peste 110 milioane de dolari pentru o pictura realizata in anul 1982.

Omul de afaceri planifica sa calatoreasca in spatiu pana in anul 2023 si va lua cu el la bord opt artisti cum ar fi pictori, muzicieni, regizori, pentru a-l ajuta sa transpuna calatoria intr-un proiect de arta denumit “dearMoon”, in traducere - “draga luna”.

Yusaku MAEZAWA, MILIARDAR: “Eu vreau sa impart aceasta experienta si lucrurile cu cat de multi oameni va fi posibil.”

Miliardarul a refuzat sa spuna cat a platit pentru zborul spatial. A mentionat insa ca persoanele care il vor insoti, o vor face gratis. Maezawa are 42 de ani si o avere estimata la 2,9 miliarde dolari, conform Forbes.

Compania SpaceX, care va organiza zborul, a anuntat ca turistul spatial va calatori dincolo de orbita joasa a Terrei la bordul unei capsule uriase, concepute de ingineri pentru a zbura pe Marte. Compania a mai adaugat ca misiunea lunara reprezinta un important pas facut inainte pentru a asigura accesul in cosmos pentru oamenii de rand care viseaza sa calatoreasca in spatiu.