Primul zbor privat in spatiu. Space X va anunta pe 17 septembrie pasagerul cu care a semnat

“Află cine zboară şi de ce luni, 17 septembrie”, a anunţat SpaceX într-un tweet joi, care păstrează încă misterul asupra primului turist din lume care va zbura în spaţiu.

La începutul lui 2017, Elon Musk şi-a anunţat intenţia sa de a trimite doi turişti în spaţiu, la bordul rachetei sale Falcon Heavy, ceea ce până la urmă nu a mai avut loc.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk