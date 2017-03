Principalii cinci candidati la alegerile prezidentiale din Franta au participat la prima dezbatere televizata. Marine Le Pen si-a inceput discursul cu promisiuni de a rupe Franta de UE - VIDEO

Marine Le Pen, candidata Frontului National si-a inceput discursul cu promisiuni de a rupe Franta de Uniunea Europeana.

Marine LE PEN: ”Vreau să fiu preşedintele Republicii Franceze, cu adevărat. Nu îmi doresc să administrez ceea ce a devenit o vagă regiune a Uniunii Europene. Nu vreau să fiu vicecancelarul doamnei Merkel.”

In timpul dezbaterii, Le Pen s-a ciocnit cu unul dintre cei mai periculosi adversari de ai sai, Emmanuel Macron, cand a venit vorba despre migratie si de musulmani.

Marine LE PEN: "În urmă cu câţiva ani nu vedeai burkini pe plajele noastre. Ştiu că dumneavoastră, domnule Macron, nu aveţi nimic împotriva.- Nu, vă rog, doamna Le Pen. Fiţi cuminte.- Dar aţi spus asta, nu-i aşa?- Eu nu vă forţez să vă exprimaţi punctul de vedere şi nu am nevoie de un ventriloc. Vă asigur că sunt în regulă. Când am ceva de spus, spun foarte simplu. În legătură cu burkini, nu este o chestiune de cultură, ci de ordine publică.”

Candidatii au atins si subiecte precum economia, securitatea frontierelor si lupta cu terorismul. Sondajele o dau favorita pe Marine Le Pen, in primul tur al alegerilor, din 23 aprilie. Insa, se estimeaza ca ea va pierde presedintia in al doilea tur in fata lui Emmanuel Macron.