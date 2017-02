Principalul oponent al lui Vladimir Putin la presedintia Rusiei, condamnat cu suspendare. Decizia il impiedica sa candideze

Decizia tribunalului din orasul Kirov il impiedica pe Navalnii sa candideze anul viitor la presedintia Federatiei Ruse, conform unui avocat al politicianului, citat de Interfax.

Opozantul rus a fost acuzat de organizarea, in 2009, a unei deturnari de fonduri in valoare de circa 400.000 de euro in detrimentul Societatii publice de exploatare forestiera, pe vremea cand era consultant al guvernatorului liberal al regiunii Kirov, la 900 km est de Moscova.

Aleksei Navalnii a fost condamnat in 2013 la cinci ani de inchisoare in acest dosar, dar in februarie 2015 Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a decis ca aceasta sentinta a fost una 'arbitrara', estimand ca exista 'puternice temeri' ca procesele impotriva acuzatilor si condamnarea acestora sa fie 'de natura politica'.

Curtea Suprema a Federatiei Ruse a anulat apoi aceasta condamnare, insa a reinnoit cazul in prima instanta.

Parchetul a cerut cinci ani de inchisoare cu suspendare in acest nou proces, pe care Navalnii il denunta ca fiind menit sa-l impiedice sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, pentru care el si-a anuntat candidatura.

In alegerile municipale din Moscova, in octombrie 2013, Aleksei Navalnii a obtinut onorabilul rezultat de 27,2%, impunandu-se in ultimii ani drept opozantul numarul unu in fata lui Vladimir Putin.

Navalnii a fost de mai multe ori inchis si apoi eliberat sau plasat in arest la domiciliu, in general pentru participare la reuniuni neautorizate