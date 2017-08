Principalul rau din Praga poate fi traversat cu un... microbuz. Vehiculul numit amfibie se deplaseaza atat pe uscat cat si pe apa - VIDEO

Cum ar fi sa traversati un rau cu un microbuz? Este posibil acum in capitala ceha, unde primii turisti deja s-au bucurat de o asemenea calatorie. Vehiculul este construit in asa fel, incat apa sa nu patrunda in interior, spune soferul, care l-a si construit.

Microbuzul-amfibie este si usor de sofat. E ca si cum ai conduce o ambarcatiune cu motor.

Microbuzul costa jumatate de milion de euro. Autorul ideii spune ca vehiculul poate fi folosit si in situatii de urgenta, in timpul inundatiilor, mai ales ca transportul pasagerilor ar fi absolut sigur. Desi este o noutate pentru Cehia, in unele tari asemenea vehicule au aparut deja, de exemplu, in Olanda si Ungaria.