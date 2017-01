Principalul suspect al atacului din Istanbul si-a recunoscut faptele. Abdulkadir Masaripov a fost antrenat in Afganistan

Potrivit guvernatorului Istanbulului, Vasip Sahin, citat de DPA si AFP, suspectul capturat luni si-a recunoscut fapta. "Teroristul si-a recunoscut crima", a indicat guvernatorul, vorbind despre un cetatean uzbek care "a fost antrenat in Afganistan".

Principalul suspect a fost capturat viu, impreuna cu alte cateva persoane in cursul unei operatiuni intreprinse de politie in cartierul Esenyurt, de partea europeana a metropolei turce, a relatat anterior agentia de presa Anadolu, conform Agerpres.

Atacatorul a fost capturat in urma unei operatiuni in districtul Esenyurt din Istanbul, ceea ce sustine teoria ca acesta sa nu fi parasit metropola turca dupa atacul armat din Reina, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Istanbul. Printre victimele atacului sangeros comis de Revelion s-au numarat cetateni din Israel, Franta, Tunisia, Liban, India, Belgia, Iordania si Arabia Saudia.

De asemenea, alte aproximativ 70 de persoane au fost ranite, dupa ce atacatorul a deschis focul.

Atacul a fost revendicat de organizatia jihadista Statul Islamic, ca razbunare pentru implicarea militara a Turciei in Siria.

Suspect in Istanbul nightclub attack on New Year's Eve was trained in Afghanistan - governor https://t.co/73W9c0iO8c

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 17, 2017

Cine este Abdulkadir Masaripov

Presa turca relateaza ca barbatul s-a nascut in Uzbekistan si ar fi ajuns in Turcia, cu familia, la inceputul lui 2016. Descris ca membru ISIS, in Turcia si-a schimbat numele in Ebu Muhammed Horasani.

Atacatorul a inchiriat un apartament in Konya, centrul Turciei, impreuna cu o femeie, posibil sotia sa, si cu doi copii. A sosit in Istanbul pe 15 decembrie, cu doua saptamani inainte de atac.