Principalul suspect in atacul de ieri din capitala Suediei a fost arestat. Vezi momentul in care oamenii alearga care incotro din calea camionului - VIDEO

Acesta este momentul in care oamenii alearga care incotro din calea camionului. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum atacatorul intra cu viteza in multimea aflata pe strada pietonala. Autoritatile au publicat fotografia principalului suspect, pe care l-au arestat aseara. Este vorba despre un cetatean uzbek in varsta de 39 de ani, care ar fi simpatizant al organizatiei teroriste Statul Islamic. El a fost plasat in arest preventiv.

Jan EVENSSON, POLITIST ”Noaptea aceasta am verificat mai mulţi suspecţi. Unul dintre ei a fost arestat. Anterior, am publicat o fotografie cu el, iar acum este interogat de anchetatori.”

Politia a anuntat ca in camionul folosit in atac a fost gasita o bomba artizanala. Suspectul insa nu a reusit sa o detoneze. Cei care au vazut cum individul a intrat cu vehiculul in multime isi amintesc cu groaza clipele prin care au trecut.





”Am văzut opt persoane lovite pe strada Drottninggatan. Atacatorul a condus pe toată strada de acolo până aici."

”Am văzut cel puţin trei victime. Viteza cu care a condus a fost destul de mare, având în vedere rănile grave pe care le-au suferit aceste persoane.”





Imediat dupa atac, zeci de ambulante si cateva elicoptere au ajuns in graba la fata locului, iar politia a securizat zona. Atacul este investigat, iar autoritatile vorbesc despre un atentat terorist.

Stefan LOFVEN, PREMIERUL SUEDIEI ”Teroriştii vor să ne fie frică, să ne schimbăm comportamentul, vor să nu trăim o viaţă normală. Dar noi vom continua să facem asta, astfel ca terorismul să nu învingă Suedia niciodată.”

Camionul a intrat in multimea de oameni, care se afla pe o strada pietonala. Trei persoane au murit pe loc, iar una din cauza ranilor grave s-a stins la spital. La locul tragediei, au fost duse astazi flori si lumanari, iar lideri din intreaga lume au condamnat atacul, executat dupa scenariul celor din Londra, Berlin sau Nisa.