Principalul suspect in atentatul de la Stockholm recunoaste atacul cu camionul. Patru persoane si-au pierdut viata

Suspectul a recunoscut atacul in timpul unor audieri in capitala Suediei. Rakhmat Akilov, un uzbek in varsta de 39 de ani, si-a recunoscut vina in tribunal.

Patru persoane - un britanic, un belgian si doi suedezi - au fost ucise vineri in acest atac cu un camion furat. Alte cinsprezece persoane, inclusiv o romanca, au fost ranite. Doi dintre raniti se afla in stare critica.