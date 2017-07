Prinsa in usile de metrou si tarata cativa metri. Cosmarul prin care a trecut o femeie din Belarus, in capitala Italiei. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din metrou. Din imagini se vede cum ultimul pasager care a vrut sa intre se opreste pentru cateva secunde in usa. In acel moment, trenul a pornit din loc, iar femeia de 43 de ani a ramas blocata.

Ea fost tarata cativa metri, iar alti oameni au incercat sa o ajute insa fara succes. Ea a suferit diverse traume si a fost internata de urgenta la spital. Presa straina scrie ca masinistul lua cina in acel moment si nu s-ar fi uitat atent in oglinzi ca sa vada daca toti pasagerii au intrat in tren si ar fi inchis usile.