Printii William si Harry fac destainuiri emotionante despre Diana. Acestia au vorbit pentru prima data despre momentul in care au aflat ca mama lor a murit intr-un accident - VIDEO

"Ştii că suntem amandoi în fotografia asta? Tu erai în burtă. E prima dată când noi doi am vorbit de ea ca mamă."

William si Harry au venit cu ideea unei scene in care ei doi sa se uite prin pozele cu mama lor si sa le comenteze pe fiecare in parte in fata camerei. Realizatorii documentarului au acceptat imediat, incantati de cat de usor au impartasit cei doi printi amintirile pretioase cu mama lor.

Ashley GETHING, REGIZOR ”Mi-au spus că au nişte albume cu fotografii, pe care mama lor le-a pregătit pentru ei. Nu se mai uitaseră până atunci la ele, fiindcă le era probabil prea greu să facă asta.”

Cei doi printi si-o amintesc ca pe o mama iubitoare, distractiva, care ii incuraja sa fure dulciuri din bucataria resedintei regale si sa mai incalce regulile de palat. Cu o singura conditie: sa aiba grija sa nu fie prinsi.

”Mama era şi ea un copil. Când lumea îmi spunea, zici că era distractivă, dă-ne un exemplu, tot ce îmi vine în minte e râsul ei, râsul ăla nebunesc, în care se vedea pe faţă fericirea pură.”

Cel mai greu le-a fost sa vorbeasca despre momentul in care au aflat ca mama lor a murit. William avea pe atunci 15 ani, iar Harry, 12.

Ashley GETHING, REGIZOR ”Dacă te numeri printre cei care au văzut funeraliile şi i-ai văzut pe băieţi mergând în spatele sicriului mamei lor, te-ai întrebat probabil cum Dumnezeu pot face faţă tragediei. Răspunsul la această întrebare e oferit în film.”

Documentarul va fi prezentat maine. Printesa Diana a murit acum 20 de ani, in urma unui accident la Paris.