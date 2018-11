Printre primii 8 concurenti de la Vocea Romaniei care au acces in etapa live-urilor sunt si doi moldoveni. Cum au cantat - VIDEO

Primii 8 concurenti de la Vocea Romaniei au acces aseara in etapa live-urilor. Printre ei se numara si moldovenii Vitalie Maciunschi, dar si Lavinia Rusu, care au sculat in picioare atat spectatorii cat si juriul. In total, in scena au urcat 16 concurenti, care au bucurat publicul cu un spectacol grandios, juratii insa au fost nevoiti sa renunte la jumatate din aceste voci.