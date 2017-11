Printul Harry se insoara! Casa regala a anuntat oficial ca acesta a cerut-o in casatorie pe actrita Meghan Markle - VIDEO

Cei doi au raspuns si la cateva intrebari ale jurnalistilor, insa au fost destul de discreti.

“-Felicitari, cum va simtiti? -Suntem fericiti si ne bucuram ca nu ploua. -Meghan, tu cum te simti? -Sunt fericita, multumesc. -Spune-ne, cum a avut loc cererea in casatorie? -Va voi spune mai tarziu. -A fost romantic? -Desigur ca a fost romantic. -Harry, cand ti-ai dat seama ca ea este cea potrivita? -Cand am vazut-o prima oara.”

Printul Harry in varsta de 33 de ani, al cincilea pe linia succesiunii la tronul Marii Britanii, se va casatori cu Meghan Markle in primavara anului viitor si vor locui la Palatul Kensington din Londra, scrie presa britanica. Cei doi au anuntat ca au o relatie in luna iulie 2016, iar logodna lor ar fi avut loc luna aceasta. Prezent astazi la un eveniment oficial, tatal printului Harry a spus ca este fericit pentru fiul sau.

PRINTUL HARRY: “Suntem incantati, va multumesc in numele amandurora. Cu siguranta vor fi foarte fericiti, este tot ce pot sa va spun.”

Britancii, dar si turistii aflati astazi la Londra s-au bucurat de vestea nuntii.

“Am venit la Londra pentru a sarbatori Ziua Recunostintei si aflam ca printul Harry este logodit cu o americanca. E o veste minunata. Va uni tarile noastre.”

“O veste buna pentru tara. A facut o alegere foarte buna. Cred ca ea ar putea fi ca Diana.”

Meghan Markle este cunoscuta in special pentru rolul sau din serialul Suits, in care frumoasa americanca apare in scene destul de fierbinti. Meghan Markle in varsta de 36 de ani, este originara din Statele Unite si a mai fost casatorita timp de doi ani cu un actor american, de care a divortat in 2013.