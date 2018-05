Printul Harry si Meghan Markle facut publice trei fotografii oficiale din ziua nuntii. Fotografiile portret au fost realizate de la Castelul Windsor - VIDEO

Palatul Kensington a facut publice fotografiile cu urmatorul mesaj:Inaltimile lor Regale sunt incantate de aceste portrete oficiale". Imaginile au fost surprinse in incaperea The Green Drawing Room a Castelului Windsor de fotograful Alexi Lubomirski, acelasi care a facut si portretele prin care cuplul si-a anuntat logodna.

In prima fotografie, mirii apar alaturi cavaleri si domnisoare de onoare. O alta ii surprinde pe cei doi intr-o ipostaza romantica, iar o a treia include cei mai apropiati membri ai familiei. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 92 de ani, zambeste in acest portret de familie, fiind in contrast cu imaginea extrem de serioasa pe care a adoptat-o la ceremonie si care a devenit rapid subiect de glume in mediul virtual.

Printul Harry al Marii Britanii, in varsta de 33 de ani, si fosta actrita americana Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au casatorit sambata, iar ceremonia a fost una impresionanta. Cununia a fost urmata de un banchet oferit de bunica printului, regina Elizabeth a II-a.

Florile de la nunta, care au impodobit catedrala de la Castelul Windsor au fost donate unui azil din Londra. In ceea ce priveste buchetul de mireasa al lui Meghan Markle, acesta a fost depus la Mormantul Soldatului Necunoscut. Totodata doua fotografii cu proaspata sotie a printului Harry au devenit virale pe retelele de socialziare, fanii distribuindu-le de zeci de mii de ori.

Cele doua poze au fost facute la o distanta de 22 de ani.Una dintre imagini o infatiseaza pe ducesa de Sussex, la varsta de 15 ani, fotografiindu-se alaturi de prietena sa in fata Palatului Buckingham. In a doua imagine, Meghan este mireasa printului Harry.