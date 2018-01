Printul Harry si Meghan Markle se afiseaza tot mai des in public. Cei doi au mers intr-o vizita la un post de radio din Londra: au vorbit despre nunta - VIDEO

“Cand au ajuns aici, Harry m-a salutat si m-a intrebat cum ma numesc. Eu i-am raspuns si le-am zis ca sunt foarte mandru de ei si le doresc tot binele din lume si i-am dat buchetul de flori.”

Printul Harry si Meghan Markle au vizitat postul de radio londonez ca parte a angajamentelor lor oficiale de anul acesta. Postul de radio Reprezent 107.3FM se ocupa de pregatirea tinerilor care isi doresc o cariera in media, oferind si oportunitati de angajare persoanelor defavorizate, cu scopul de a reduce infractionalitatea.

“-Oameni buni care ne ascultati, eu sunt in aceeasi incapere cu cuplul regal, iar daca nu ma credeti intrebati de oameni, deoarece toata lumea vorbeste numai despre asta. -Vad ca sunteti o adevarata profesionista.”

Printul a mai fost intrebat care este parerea lui despre egalitatea de gen, Harry insa si-a lasat logodnica sa vorbeasca in numele lui, precizand ca ea este cea care raspunde la intrebari. Meghan Markle a raspuns intr-o nota mai serioasa ca importanta pentru femei este iubirea de sine. Printul Harry, nepotul reginei Elizabeta a II-a, al cincilea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si actrita Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai, la castelul Windsor, resedinta regala de peste o mie de ani.

Cei doi si-au anuntat logodna in noiembrie 2017 si se vor casatori la biserica Saint George de la castelul Windsor. Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, protestanta, va fi botezata in biserica anglicana si va primi confirmarea inaintea casatoriei. Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si logodnica sa au aparut pentru prima data impreuna in public pe 1 decembrie 2017, cu ocazia unui eveniment caritabil care a avut loc in orasul britanic Nottingham. Cei doi formeaza un cuplu de mai binede un an.