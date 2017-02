Aproape o mie de tineri au iesit in strada la Paris, sa protesteze, fiind nemultumiti de comportamentul agresiv ale oamenilor legii fata de un tanar de culoare - VIDEO

Aseara, strazile din Paris aratau ca niste adevarate terenuri de lupta. Studentii au blocat intrarile in peste 16 institutii, asa ca orele de curs au fost oprite. Cu cagule pe cap, unii au vandalizat mai multe masini si au dat foc la tomberoane. Oamenii legii au fost nevoiti sa raspunda cu gaze lacrimogene, iar studentii au aruncat in politisti cu bucati de pavaj.

Tinerii au iesit strada, pentru ca spun ca in ultima vreme au avut loc mai multe situatii, in care politistii au agresat studenti. Ultimul caz de acest fel a vizat un tanar de culoare. Ulterior, 28 de studenti au fost retinuti si plasati in arest, pentru vandalizare. Mai multi au ajuns la spital, cu traumatisme grave.