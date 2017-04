"Probabil cea mai proasta reclama din istorie." Spotul cu Kendall Jenner, retras de Pepsi in urma unui val de critici - VIDEO

Pepsi a decis sa retraga o reclama in care apare top-modelul Kendall Jenner dupa ce spotul publicitar a generat un val de ironii si de critici pe retelele de socializare.

Americanii au spus ca aceasta reclama ”trivializeaza” dreptul de a protesta al cetatenilor din Statele Unite si ca submineaza miscarea ”Black Lives Matter”, informeaza Reuters. The Independent a numit spotul “probabil cea mai proasta reclama din istorie”.

In spotul ce a fost lansat oficial in cursul zilei de marti, top-modelul Kendall Jenner paraseste platoul in care era realizata o sedinta foto pentru a se alatura unui grup de tineri protestatari care militeaza pentru iubire si pace. Apoi, celebrul fotomodel ii ofera unui politist in uniforma o cutie de Pepsi, in semn de ”oferta de pace”.

Politistul zambeste, iar multimea incepe sa aplaude si sa strige de bucurie. ”Pepsi a incercat sa promoveze un mesaj global de unitate, pace si intelegere”, a precizat compania americana intr-un comunicat oficial ce a fost dat publicitatii miercuri.

"In mod clar, am ratat acest obiectiv si ne cerem scuze pentru asta. Nu am dorit sa tratam cu lejeritate niciuna dintre chestiunile serioase. Am eliminat acest continut si am stopat toate lansarile sale viitoare”.

Compania Pepsi a prezentat, de asemenea, scuze publice modelului Kendall Jenner. Reclama a fost aspru criticata pe reteaua de socializare Twitter, ai carei utilizatori spun ca spotul diminueaza importanta protestelor organizate impotriva violentelor comise de Politia americana in ultimii ani intr-o serie de orase, precum Ferguson, Missouri si Baltimore, in timpul carora politisti caucazieni au impuscat mortal mai multe persoane de culoare.

Pepsi a precizat ca spotul a fost creat de propriul departament de creatie - Creators League Studio. Charlie Hopper, director si copywriter principal al agentiei de publicitate Young & Laramore, spune ca o astfel de reactie critica reprezinta un risc pe care brandurile trebuie sa si-l asume atunci cand le lipseste o perspectiva externa asupra anumitor chestiuni.

”Acesta este un bun exemplu pentru ceea ce se intampla atunci cand nu primesti un raspuns obiectiv din partea unei agentii de publicitate clasice, al carei raspuns este mereu acesta: «Trebuie sa te salvam de cel mai rau impuls al tau»”, a spus Charlie Hopper.

Americanii au criticat foarte repede, miercuri, aceasta reclama, care nu prezinta in mod clar motivul pentru care protesteaza tinerii din imagini. ”Daca as fi avut o cutie de Pepsi cu mine, banuiesc ca nu as mai fi fost arestat. Cine ar fi stiut asa cevaa”, a declarat, cu ironie si amaraciune, DeRay McKesson, unul dintre cei mai cunoscuti reprezentanti ai miscarii ”Black Lives Matter” (”Vietile persoanelor de culoare conteaza”). ”Pepsi, aceasta reclama a ta este un gunoi”, a adaugat el.

Bernice King, fiica activistului pentru drepturi civile Martin Luther King Jr., a carui asasinare a avut loc cu exact 49 de ani de in urma in raport cu data lansarii noii reclame a companiei Pepsi, a publicat pe Twitter o fotografie ce il prezinta pe tatal ei in timp ce participa la un protest, iar un politist il impingea cu o mana plasata in zona pieptului. ”Daca tatal meu ar fi stiut despre puterea pe care o detine Pepsi”, este textul care insoteste acea fotografie.

Multi dintre utilizatorii de pe Twitter au criticat reclama, spunand ca ”trivializeaza” miscarea ”Black Lives Matter”, si au publicat o fotografie din 2016 ce o arata pe Leshia Evans, pentru a evidentia o comparatie. Leshia Evans, stand in picioare, purtand o rochie lunga si nefacand niciun gest, a fost arestata de politie in timpul unor proteste in Baton Rouge, Louisiana, la putin timp dupa ce politia l-a impuscat mortal pe Alton Sterling.

Nu este insa prima data cand Pepsi a generat controverse. In 2013, compania americana a retras o reclama online pentru bautura racoritoare Mountain Dew, dupa ce aceasta a fost criticata pentru faptul ca ”imbratiseaza” stereotipuri rasiale si incurajeaza violentele comise asupra femeilor. Reclama include imagini cu o femeie caucaziana agresata fizic, care merge in carje, incercand sa il indice pe agresorul ei dintr-un sir de cinci barbati afro-americani si capra, aliniati de politisti in fata ei. Boyce Watkins, comentator pe teme sociale si scriitor, a spus ca acel clip a fost ”in mod evident cea mai rasista reclama din istorie”.