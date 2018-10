Probleme la lansare cu racheta Soyuz: astronautii au aterizat de urgenta. VIDEO

Astronauţii Nick Hague (american) şi Aleksei Ovcinin (rus) sunt în viaţă, după ce capsula Soyuz care îi transporta spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS) a fost nevoită să efectueze o aterizare forţată joi din cauza unei defecţiuni la motor survenite la scurt timp după decolare, au anunţat agenţiile de ştiri ruseşti RIA Novosti şi TASS, potrivit AFP, Reuters şi dpa.

Echipajul de pe Soyuz este în stare bună şi nu necesită ajutor medical imediat, a precizat agenţia Interfax, preluată de Reuters.

Rusia a decis să suspende toate lansările cu echipaj uman după aterizarea forţată a capsulei Soiuz, potrivit RIA Novosti.

Transmisiunea video din interiorul capsulei îi înfăţişează pe cei doi astronauţi zdruncinaţi în momentul producerii defecţiunii, notează Reuters.

Desfăşurarea evenimentelor live update:

UPDATE 13:10 Astronautul american Nick Hague şi cosmonautul rus Aleksei Ovcinin au fost recuperaţi de către echipele de salvare pe teritoriul Kazahstanului, a anunţat joi o sursă din cadrul Agenţiei Federale Spaţiale Ruse, Roskosmos, transmite AFP.

UPDATE 13:00 Echipele de salvare se îndreptau spre locul aterizării, potrivit Agenţiei spaţiale americane. Potrivit EFE, care citează surse militare ruseşti, patru elicoptere Mi-8 au decolat de pe aeroporturi kazahe pentru a-i căuta pe cei doi astronauţi.

UPDATE 12:28 Cei doi astronauţi au aterizat de urgenţă în Kazakhstan.

Au comunicat deja cu echipele de salvatori.

”Sunt în stare bună”, a transmis NASA.

UPDATE 12:20 Echipele de salvare au fost trimise la locul unde ar trebui să aterizeze, pentru a acorda ajutor de urgenţă astronauţilor.

Interfax scrie că cei doi sunt bine şi fac pregătiri pentru aterizarea de urgenţă

No response from the Soyuz crew for the last few minutes. No information about the status of the Soyuz MS-10 spacecraft. https://t.co/enHWAt44Qw via @jeff_foust pic.twitter.com/gWulnbcYK2