Proces in fata a 10.000 de oameni, in China. 13 traficanti de droguri, condamnati la moarte, 8 au fost executati imediat - VIDEO

Inculpatii au produs si vandut droguri in orasul Shanwei, iar opt dintre cei condamnati au fost executati imediat dupa procesul avut loc pe 24 iunie, relateaza The Beijing News, potrivit Daily Mail.

18 persoane au fost judecate, dintre care 5 au primit pedepse cu suspendare, iar 13 au fost condamnate la moarte. Opt au fost executate dupa proces, dar nu in public, arata sursa citata.

Imaginile surprinse ii arata pe acuzati in timp ce sunt bagati in camioane.

Nu este prima data cand un proces public este tinut in oras. In 2015, 38 de traficanti au fost judecati in fata a 10.000 de oameni in incercarea de a stopa traficul de droguri.