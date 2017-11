Procuratura de la Moscova a inceput verificarile in legatura cu declaratiile facute de Ksenia Sobciak despre faptul ca peninsula Crimeea apartine Ucrainei - VIDEO

Intr-un interviu pentru postul de radio Ecoul Moscovei, Ksenia Sobciak a anuntat ca procuratura a inceput verificarile in legaturile cu declaratiile ei de luna trecuta, privind peninsula Crimeea, care in 2014 a fost anexata de Rusia in urma unui referendum.

Ksenia SOBCIAK, PREZENTATOARE: ”Din punct de vedere al dreptului international, Crimeea este a Ucrainei. Punct.”

Nu este clar insa ce presupun aceste verificari ale procuraturii. Declaratiile Kseniei Sobciak privind Crimeea au trezit o serie de critici din partea politicienilor rusi. Vladimir Jirinovski, de exemplu, a cerut ca pe numele ei sa fie pornita o cauza penala. Tot luna trecuta, Ksenia Sobciak a anuntat ca intentioneaza sa candideze la functia de presedinte. Ea s-a calificat drept – candidatul impotriva tuturor.