Procuror special numit in cazul investigatiei privind implicarea rusilor in alegerile din SUA. Reactia lui Donald Trump

Departamentul de Justitie l-a numit miercuri noapte pe fostul director al Biroului Federal de Investigatii (FBI) Robert Mueller drept procuror special pentru a conduce investigatia federala cu privire la implicarea rusilor in alegerile prezidentiale, precum si la posibilele legaturi dintre asociatii campaniei Trump si agentii Moscovei, relateaza CNN.

Decizia de numire a unui procuror special in aceasta investigatie a revenit adjunctului Procurorului-General, Rod Rosenstein, avand in vedere ca Jeff Sessions s-a recuzat in urma cu mai multe luni din orice investigatie cu privire la implicarea rusilor in alegerile prezidentiale, tocmai pentru ca a ocupat o pozitie importanta in campania Trump.

Mueller este ”autorizat” ca procuror special ”sa aduca in fata justitiei infractiuni federale, care ar putea sa decurga din investigarea faptelor”, potrivit scrisorii de numire semnata de Rosenstein.De asemenea, numirea acestuia in pozitia de procuror special are ca scop potolirea criticilor dure care au vizat administratia Trump dupa demiterea surprinzatoare a directorului Biroului Federal de Investigatii (FBI), James Comey, chiar atunci cand exista o intensificare a anchetei cu privire la legaturile dintre asociatii campaniei republicane si Rusia.

Presedintele Trump a reactionat dupa numirea procurorului special, sustinand ca acesta va confirma ca nu a existat ”nicio intelegere secreta” intre campania sa si Rusia. ”Asa cum a spus in repetate randuri, o investigatie exhaustiva va confirma ceea ce stim deja - ca nu a existat nicio intelegere secreta intre campania mea si orice entitate strina. Abia asteptat concluzionarea cat mai rapida a acestei probleme. Nu ma voi opri niciodata din a ma lupta pentru oameni si pentru problemele care conteaza cel mai mult pentru viitorul tarii noastre”, se arata intr-un comunicat transmis de Casa Alba.

Mueller a anuntat ca accepta responsabilitatea si isi va duce la capat obligatie in masura abilitatilor sale. DOJ a pastrat secreta numirea unui procuror special in ancheta cu privire la implicarea Rusiei, iar reprezentantii Casei Albe au primit un avertisment in acest sens cu doar o ora inainte de publicarea informatiei in Statele Unite. Cu scurt timp inainte de publicarea scrisorii de numire, un oficial al departamentului pentru Justitie a luat legatura cu presedintele republican al Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, pentru a-l informa cu privire la numirea unui procuror special in investigatia cu privire la Rusia.

De asemenea, reactii au existat si din partea senatorilor care fac parte din Comisia de Informatii. ”Cred ca este o actiune corecta si cred ca ei au crezut ca este o actiune corecta, pentru ca orice alta alternativa ar fi implicat sa duca o batalie care nu merita sa fie dusa. Exista suspiciune reciproca de ambele parti, dar aceasta numire elimina aceasta suspiciune si avem o persoana cu o reputatie care nu putea sa fie mai buna”, a declarat senatoarea democrata Feinstein.

Insa, Casa Alba s-a opus pana in acest moment numirii unui procuror special pentru investigatia cu privire la implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite, precum si la posibilele legaturi dintre asociatii campaniei Trump si agentii Moscovei. Noi apeluri pentru numirea unui procuror special au aparut dupa ce jurnalistii The Washington Post au publicat extrase dintr-un raport redactat in luna februarie de Comey, in care directorul demis al FBI sustine ca a fost rugat personal si direct de catre Donald Trump sa renunte la investigatia care-l viza pe Michael Flynn.

Inclusiv congresmenii republicani au sustinut ideea numirii unui procuror special in investigatai cu privire la Rusia. Presedintele Trump se intalnea cu candidatii pentru pozitia de director al FBI, atunci cand Casa Alba a primit primele informatii despre numirea unui procuror special de catre departamentul de Justitie. ”Am fost informati, nu intrebati”, a declarat un oficial prezidential, care a descris nesiguranta care pluteste prin aripa vestica a Casei Albe.

Sean Spicer a respins cel mai recent luni ideea numirii unui procuror special in investigatia cu privire la implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, pentru a inclina balanta electorala spre Donald Trump.”Sincer, nu exista nicio nevoie pentru un procuror special. Am mai discutat asta inainte. Avem doua comisii ale senatorilor care investigheaza aceasta problema, iar o proprie investigatie este condusa si de catre FBI”, a declarat purtatorul de cuvant de la Casa Alba.

Pe langa faptul ca l-a rugat pe Comey sa renunte la investigatia care-l priveste pe Michael Flynn, presedintele Trump a declarat saptamana trecuta ca s-a gandit la ”chestia rusa cu Trump si Rusia” atunci cand a luat decizia de a-l concedia pe acesta de la conducerea FBI. De asemenea, presedintele american a catalogat investogatia drept o ”farsa” si o ”sarada finantata de contribuabili”.

Insa, numirea procurorului special ar putea sa fie un semn din partea lui Rosenstein. Robert Mueller a fost adeseori laudat pentru independenta sa, acesta refuzand sa se supuna solicitarilor venite din partea oficialilor prezidentiali in timpul administratiei Bush. De asemenea, atunci cand consilierii prezidentiali ai lui Bush au incercat sa-l convinga pe Procurorul General, John Ashcroft, sa reautorizeze un program de spionaj domestic catalogat drept ilegal de catre Departamentul de Justitie, Mueller si Comey s-au grabit la spital pentru a-i impiedica pe oficialii prezidentiali sa profite de starea de sanatate a lui Ashcroft.

James Comey a ajuns primul la spital, iar Mueller le-a ordonat agentilor de securitate sa-i opreasa pe oficialii prezidentiali din a ramane singuri cu Ashcroft. Mueller a amenintat ca va demisiona alaturi de Comey in fata eforturilor repetate ale administratiei de a reautoriza programul de spionaj domestic in Statele Unite.