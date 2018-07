Procurorul Anca Jurma a preluat oficial sefia DNA, iar predarea stafetei de la fosta sefa, Laura Codruta Kovesi, s-a facut in prezenta procurorului general al Romaniei - VIDEO

Augustin LAZAR, PROCUROUL GENERAL AL ROMANIEI: “Astazi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie a avut loc instalarea procurorului sef interimar care va functiona pana la instalarea unui nou procuror sef cand se va incheia procedura declansata in acest sens.”

Procurorul Anca Jurma a preluat oficial sefia Directiei Nationale Anticoruptie. Fosta sefa, Laura Codruta Kovesi i-a predat estafesta in prezenta procurorului general al Romaniei.

Anca JURMA, SEF DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE: “Ma voi stradui pe cat imi va sta in putinta sa asigur un interimat echilibrat, sa continuam cu colegii din DNA munca pe care aceasta institutie a inceput-o acum 15 ani.”

Pana in momentul numirii in funtie Anca Jurma a fost consiliera fostului procuror sef DNA Laura Codruta Kovesi.Mandatul provizoriu va fi asigurat pana in momentul in care se vor finaliza procedurile de numire a unui nou sef al directiei.

Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror-sef al DNA, dupa un mandat de peste cinci ani, a fost delegata ieri la Parchetul General unde se va ocupa de strategia anticoruptie.

Decizia a fost luata la cateva ore dupa ce Sectia pentru procurori a CSM a decis ca Laura Codruta Kovesi sa revina pe un post de procuror la DIICOT Sibiu, unde a lucrat pana in 2006. Ea a fost revocata din functie in urma unei decizii a Curtii Constitutionale din Romania.