Procurorul general al lui Trump, suspectat de legaturi cu seful spionilor rusi din SUA. Reactia Kremlinului: "Stiri false"

Este prima consecinta a unui scandal care ii umbreste mandatul lui Jeff Sessions la nici o luna de cand a ajuns la conducerea ministerului justitiei. Sessions este acuzat ca, in timpul campaniei, s-a intalnit de doua ori cu ambasadorul rus la Washington si ca, intrebat despre acest subiect la audieri, a trecut totul sub tacere.

Desi sustine ca nu a mintit in timpul audierilor din Congres, intrucat intalnirile cu ambasadorul rus nu aveau legatura cu campania lui Trump, si, implicit, cu intrebarea primita, Jeff Sessions a facut totusi un pas inapoi. A acceptat ca, din ipostaza de procuror general, sa nu se implice in ancheta FBI privind un presupus amestec al Rusiei in alegeri. "Am hotarat sa ma auto-exclud din orice ancheta care are de-a face cu campania lui Trump." Cu doua ore inainte, primea sprijinul total al presedintelui.

Potrivit presei americane, Sessions s-ar fi intalnit de doua ori cu diplomatul rus Serghei Kisliak, vazut de serviciile secrete americane drept unul dintre spionii rusi de top, care se ocupa inclusiv cu recrutarea de informatori la Washington. Procurorul General a recunoscut faptul ca a purtat discutii cu ambasadorul rus din pozitia sa de senator, precizand ca diplomatul a solicitat intrevederea si au discutat inclusiv despre criza din Ucraina. Insa, Sessions a utilizat in discurs formularea ”the Ukraine”, folosita in special de rusi in timpul regimului comunist pentru a arata ca Ucraina nu este altceva decat o regiune din URSS.

Cand i s-a cerut sa comenteze subiectul, purtatoarea de cuvant a ministerului rus de externe a trecut in ofensiva.

Maria Zaharova, purtator de cuvant al ministerului rus de externe: "Domnul Kisliak este un diplomat cunoscut, de prima clasa... Iar CNN l-a acuzat ca este spion... Nu mai raspanditi minciuni si stiri false. Asta e un sfat bun pentru CNN."

Un alt membru al administratiei Trump, consilierul pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a fost concediat dupa ce s-a aflat ca discutase, tot in timpul campaniei, cu acelasi ambasador rus despre sanctiunile impuse de Statele Unite Rusiei.