Procurorul General al SUA, audiat in Senatul american. Legaturile cu Rusia,"o minciuna detestabila"

Procurorul General al Statelor Unite, Jeff Sessions, a explicat in cursul unei audieri in Comisia de informatii a Senatului american, ca s-a recuzat din ancheta care il vizeaza posibile legaturi ale echipei de campanie a lui Donald Trump cu Rusia pentru ca a fost implicat in campanie, nu pentru ca ar fi fost vizat in vreun fel de investigatie, asa cum au sugerat unii critici, relateaza Associated Press. Orice acuzatie ca ar fi colaborat cu Moscova este o "minciuna detestabila", a subliniat el.

Sessions a afirmat ca s-a retras pentru ca regulile Departametului de Justitie interzic un astfel de conflict de interese. El a devenit Procuror General in februarie, dar s-a recuzat abia in martie, aminteste AP

„A devenit clar, de-a lungul timpului, ca am fost un consilier principal in campanie si era adecvat si corect din partea ea sa ma recuzez”, a spus el in cursul audierii.

Mai mult, el a insistat ca orice sugestie ca ar fi colaborat sau ar fi stiut despre o colaborare cu rusii in campania electorala din 2016, „pentru a face rau acestei tari, pe care am servit-o timp de 35 de ani, sau pentru a submina integritatea procesului nostru democratic este o minciuna ingrozitoare si detestabila”.

In ceea ce il priveste pe fostul director FBI James Comey, el a spus ca nu a avut niciodata dicutii cu acesta in legatura cu performanta profesionala inainte de concediere.

Sessions a precizat ca a recomandat demiterea lui Comey la cererea lui Trump, dar sustine ca a avut semne de intrebare in legatura cu activitatea directorului FBI inca dinainte de a deveni seful Departamentului de Justitie.

Astfel, el s-ar fi consultat cu adjunctul sau, Rod Rosenstein, si “amandoi am convenit cu un nou inceput la FBI este, probabil, cel mai bun lucru”.

De asemenea, Sessions l-a contrazis pe directorul FBI James Comey, care a declarat intr-o audiere de saptamana trecuta ca Procurorul General nu a raspuns atunci cand a cerut sa nu fie lasat singur cu presedintele Donald Trump. Acest lucru s-ar fi intamplat dupa o reuniune din luna februarie, in cursul careia Comey sustine ca Trump le-a cerut lui Sessions si altor oficiali sa iasa din birou, inainte de a-i cere directorului FBI din acea perioada sa renunte la ancheta care il viza pe Michael Flynn.

Sessions afirma ca i-a subliniat lui Comey necesitatea de a urmari politicile adecvate.

El si-a exprimat increderea ca fostul director FBI a inteles si va respecta regulile Depatamentului de Justitie privind comunicarea cu Casa Alba in legatura cu investigatiile in curs.