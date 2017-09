Incendiul care a izbucnit ieri la un mare depozit de munitie din Ucraina nu a fost provocat intentionat. Procurorul militar spune ca sistemul antiincendiu nu a functionat - VIDEO

Cel putin sapte locuinte au fost cuprinse de flacari, dupa ce cateva obuze, care se pastrau la depozitul din Kalinivka, au cazut peste ele. Din fericire nu sunt victime. Autoritatile au anuntat ca pe parcursul noptii au mai avut loc explozii in regiune, insa situatia este sub control. Aproape 3 mii de militari, politisti, pompieri si medici au fost mobilizati la fata locului pentru a lichida consecintele incendiului, care a provocat o serie de explozii.

Peste 30 de mii de oameni, care locuiesc in apropierea depozitului au fost evacuati. Autoritatile au anuntat ca spatiul aerian va ramane inchis, pe o raza de 50 de kilometri, pana pe 2 octombrie. Intre timp, ancheta care va stabili cauzele incendiului este in desfasurare. Procurorul general a negat versiunea unui act de sabotaj.

Anatoli MATIOS, PROCURORUL MILITAR AL UCRAINEI: ”Grupurile de sabotori, despre care se vorbeste pe Facebook, nu au fost identificate pe teritoriul regiunii. Nu avem date despre acest lucru. Noi trebuie sa stabilim cauzele.”

Procurorul a declarat ca sunt luate in calcul mai multe ipoteze. Incendiul la depozitul de munitii a izbucnit marti seara si a declansat numeroase explozii. Ministerul Apararii din Ucraina a anuntat ca 70 la suta din munitia pastrata in depozit nu a fost afectata. In luna martie, cel mai mare depozit de munitie aflat in Harkov a luat foc. Atunci o persoana a murit.