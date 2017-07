Proiect impresionant in Danemarca. Un buncar al Germaniei naziste a fost transformat intr-un "muzeu ascuns" al razboiului

Cladirea trece usor neobservata. Inauntru insa, expozitiile sunt surprinzatoare si mizeaza in primul rand pe emotie, spun curatorii.

Armata nazista a inceput sa construiasca acest bunker in 1944, in timpul ocupatiei. Urma sa faca parte din asa-numitul Zid al Atlanticului, un ansamblu de fortificatii pe coasta continentala a Europei.

Dar razboiul a luat sfarsit in mai 1945, inainte de finalizarea lucrarilor. Uriasul tun prevazut acolo n-a mai fost instalat niciodata.

Mette Bjerrum, directorul muzeului: "Voiau sa se asigure ca pastreaza Danemarca sub ocupatie, ca mentin aprovizionarea cu otel din Norvegia, foarte importanta pentru ei si ca protejeaza nordul Germaniei."

In timp, bunkerul a fost inghitit de nisip. Dar, in 1989, a fost dezgropat de un grup de tineri entuziasti, fara sa-i angajeze cineva pentru asta.

Iar arhitectul danez Bjarke Engels, cunoscut pentru proiecte internationale ca World Trade Center din Manhattan si noul sediu Google din California, l-a amenajat ca "muzeu ascuns", consacrat celui de al doilea razboi mondial.

Mette Bjerrum, directorul muzeului: "Ne aflam in mijlocul unui peisaj unde sunt multe restrictii privind interventia omului, pentru a nu afecta aceste frumuseti naturale. Asa ca am vrut sa amenajam ceva aproape invizibil din exterior, dar incredibil cand patrunzi inauntru."

In holurile si galeriile subterane au fost amenajate 4 expozitii distincte. Una dintre acestea - Armata de beton - exploreaza impactul pe care l-au avut razboiul si fortaretele asupra localnicilor. Desenele copiilor redau experientele lor traumatizante din timpul raidurilor repetate ale bombardierelor aliate.

Anne Sofie Vemmelund, curator: "Am incercat sa redam o experienta mai personala a razboiului. De obieci, cand intri intr-un muzeu al Razboiului mondial vezi tunuri, bunkere, obuze, lucruri de genul acesta. Noi am vrut sa ne axam mai mult pe vietile oamenilor decat pe razboiul in sine."

Asadar, sunt marturii si despre viata unui tanar ofiter german, casatorit cu o daneza, care avea misiunea sa monitorizeze cerul si sa alerteze avitia nazista cand se apropiau avioanele aliate.

Anne Sofie Vemmelund, curator: "Razboiul nu a fost doar in alb si negru, nici oamenii din timpul razboiului. Au fost, sa spunem, si nuante de gri. Acest ofiter juca fotbal, mergea la petreceri, bea bere, se intalnea cu fete daneze... Dar, in acelasi timp, misiunea lui era doborarea avioanelor aliate."

Cu o suprafata de 2.800 de metri patrati pentru exponate, muzeul asteapta 100.000 de vizitatori anual.