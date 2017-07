Proiect impresionant pe tarmul Danemarcei! Un buncar istoric, ridicat de armata Germaniei naziste, a fost transformat intr-un muzeu - VIDEO

Armata nazista a inceput sa construiasca acest bunker in 1944, in timpul ocupatiei. Dar razboiul a luat sfarsit in 1945, inainte de finalizarea lucrarilor. Asa ca planul nemtilor de a instala acolo un tun urias nu s-a mai implinit.

Mette BJERRUM, DIRECTORUL MUZEULUI: ”Voiau să se asigure că păstrează Danemarca sub ocupaţie, că menţin aprovizionarea oţelului din Norvegia, foarte importantă pentru ei şi că protejeaza nordul Germaniei.”

In timp, bunkerul a fost inghitit de nisip. Dar, in 1989, a fost dezgropat de un grup de tineri entuziasti. Apoi, unui arhitect danez i-a venit ideea sa-l amenajeze ca “muzeu ascuns”, consacrat celui de-al doilea razboi mondial.

Mette BJERRUM, DIRECTORUL MUZEULUI: ”Ne aflăm în mijlocul unui peisaj unde sunt multe restricţii privind intervenţia omului, pentru a nu afecta aceste frumuseţi naturale. Aşa că am vrut să amenajăm ceva aproape invizibil din exterior, dar incredibil când pătrunzi înăuntru.”

In holurile si galeriile subterane au fost amenajate 4 expozitii. Una dintre acestea, numita - Armata de beton, arata impactul pe care l-a avut razboiul asupra localnicilor. Desenele copiilor redau experientele lor traumatizante din timpul bombardamentelor.

”Am încercat să redăm o experienţă mai personală a războiului. De obicei, când intri într-un muzeu al războiului mondial vezi tunuri, buncăre, obuze, lucruri de genul acesta. Noi am vrut să ne axăm mai mult pe vieţile oamenilor decât pe războiul în sine.”

Muzeul are o suprafata de 2800 de metri patrati si asteapta 100 de mii de vizitatori anual.