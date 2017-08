Protest cu arestari la Moscova. Cel putin 11 persoane au ajuns pe mana politiei in timp ce protestau impotriva cenzurii si a restrictiilor la navigarea pe internet - VIDEO

”Ruşine!”

Politistii au urmarit cu atentie mitingul organizat ieri la Moscova. Cand i-au vazut pe cativa dintre manifestanti cu steaguri in culorile curcubeului, simbol al comunitatii LGBT, care sunt interzise in Rusia, au mers sa-i retina. Cu forta, oamenii au fost dusi la autobuzele parcate in apropiere.

”De ce reţineţi domnişoara? Explicaţi-ne! Ruşine!“

Cel putin 17 protestatari au fost dusi la sectia de politie. La mitingul, care a fost autorizat, s-au adunat cam o mie de oameni, care spun ca sunt nemultumiti de controlul sporit al autoritatilor asupra internetului.

”Nu ne veţi speria! Nu ne veţi interzice!”

”În două-trei luni vor adopta şi alte legi. Am ieşit din casă şi au început reţinerile.”

Proteste au avut loc si in alte mari orase precum Sankt-Petersburg sau Novosibirsk.