Protest cu mii de camioane in Brazilia. Soferii masinilor de mare tonaj au blocat mai multe autostrazi, nemultumiti de scumpirea carburantilor - VIDEO

Deja de patru zile, numeroase autostrazi din Brazilia sunt blocate de mii de camioane. Nemultumiti ca pretul la motorina a crescut, soferii au iesit la protest. Astfel, circulatia pe cele mai importante strazi a fost oprita.

”Ce sa mancam? Cum sa ne intretinem familiile?”

Blocarea strazilor aproape ca a blocat economia Braziliei. Tot mai multe magazine si restaurante au inceput sa ramana fara provizii, cateva fabrici s-au inchis, iar spitalele au ramas fara materialele necesare.

Transportul public sau colectarea gunouiului au fost reduse sau oprite in intreaga tara, iar multe scoli au anulat cursurile, deoarece profesorii nu au reusit sa ajunga la munca.

Localnicii sunt nemultumiti de ce se intampla la ei in tara, in timp ce soferii de camioane spun ca nu au alta solutie. Ei acuza politicienii ca au furat bani publici si ca scumpirea carburantilor s-a facut din vina lor.

Presedintele tarii a incercat sa discute cu reprezentantii protestatarilor, insa acestia spun ca nu vor renunta la manifestatii pana cand statul nu va indeplini toate cerintele lor.

In aceste conditii, Michel Termer a mobilizat armata, dandu-le voie militarilor sa urce in camioane si sa le conduca pana in puncte in care acestea sa nu mai blocheze traficul.