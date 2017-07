Protest de amploare in capitala Poloniei. Mii de oameni au aprins lumanari si au cantat imnul tarii, boicotand noua reforma judiciara - VIDEO

Protest de amploare in capitala Poloniei. Mii de oameni au aprins lumanari si au cantat imnul tarii, boicotand noua reforma judiciara, care va permite Parlamentului sa numeasca judecatori la Curtea Suprema. In ciuda manifestatiilor, noua lege a fost adoptata aseara de Senat, iar acum, ultimul cuvant il are presedintele.