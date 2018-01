Protest de amploare in Grecia. Sute de mii de oameni au iesit in strada la Salonic, ca sa-i ceara Macedoniei sa renunte la denumirea identica cu cea a regiunii de nord a Greciei - VIDEO

Manifestantii, unii imbracati in costume traditionale, s-au strans in jurul statuii lui Alexandru cel Mare - cel mai vestit rege al Macedoniei antice, mandria nationala a grecilor, dar revendicat si de fosta republica iugoslava Macedonia. Demonstrantii au fluturat steaguri ale Greciei, au intonat imnul national si au afisat pancarte cu mesajul, Exista o singura Macedonie si se afla in Grecia.

“Eu sunt grec macedonian si am iesit astazi in strada ca sa ii spun lumii ca exista o singura Macedonie, cea greceasca. Nimeni nu ne poate lua denumirea Macedionia si istoria noastra, pentru care multi oameni si-au dat si viata.”

La actiune au participat si clerici greci, iar o mare parte din protestatari s-au imbracat in haine traditionale macedonene si au manifestat calare. Regimul de la Atena sustine ca denumirea fostei republici iugoslave ar reprezenta o revendicare teritoriala a regiunii Macedonia din nordul Greciei, unde se afla, intre altele, porturile Salonic si Kavala.

Ambele state au convenit in aceasta luna sa rezolve disputa la nivelul Natiunilor Unite. Pe fondul conflictului care datează de 25 de ani, Grecia a blocat incercarile Macedoniei de a adera la NATO si la Uniunea Europeana. Republica Macedonia si-a declarat independenta in anul 1991 si a reusit sa evite violentele ce au urmat dizolvarii Iugoslaviei. In prezent, numele oficial al statului din Balcani asa cum este inscris in randurile Natiunilor Unite ramane Fosta Republica Iugoslava Macedonia.