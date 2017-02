Protest de amploare la Moscova. In jur de 15 mii de oameni au participat la mitingul in memoria lui Boris Nemtov, impuscat mortal acum doi ani, in apropiere de Kremlin - VIDEO

Un protest de amploare a avut loc astazi la Moscova, lucru care rar se intampla in capitala rusa. In jur de 15 mii de oameni au participat la mitingul in memoria lui Boris Nemtov, impuscat mortal acum doi ani, in apropiere de Kremlin. Nu s-a trecut fara incidente: un lider al opozitiei a fost stropit cu verde de briliant.