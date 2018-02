Protest in fata administratiei prezidentiale de la Kiev. Zeci de oameni au cerut demisia lui Petro Porosenko, dupa ce s-a aflat ca acesta si-a petrecut vacanta de iarna in Maldive: ar fi cheltuit jumatate de milion - VIDEO

Protest in fata administratiei prezidentiale de la Kiev. Zeci de oameni au cerut demisia lui Petro Porosenko, dupa ce in presa s-a aflat ca acesta si-a petrecut vacanta de iarna in Maldive, pentru care ar fi cheltuit aproape jumatate de milion de dolari. Oamenii sunt nemultumiti ca seful statului duce o viata de lux, in timp ce in tara este criza si razboi.