Protest violent si cu retineri la Londra. Mai multi tineri s-au luat la harta cu agentii britanici, in timp ce manifestau impotriva premierului Theresa May - VIDEO

Oamenii au iesit in strada sa ceara dreptate pentru cei care si-au pierdut viata in incendiul de saptamana trecuta si au acuzat autoritatile de neglijenta. La un moment dat, manifestantii s-au imbrancit cu politistii. Cativa tineri au fost luati cu forta si urcati in masinile agentilor. Nu se stie numarul exact al celor retinuti. Un protest similar a avut loc si sambata trecuta. In incendiul de la Grenfell Tower si-au pierdut viata 79 de persoane.