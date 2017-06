Proteste ample anuntate azi in Rusia fata de politica lui Vladimir Putin. Cum a fentat Aleksei Navalnii Kremlinul

Omul care le organizeaza reuseste sa ocoleasca monopolul pus de Kremlin asupra televiziunilor si sa ajunga totusi la milioane de oameni. Cum anumea Cu ajutorul YouTube. Asa a reusit in martie sa organizeze cele mai ample proteste anti-Putin din ultimii cinci ani.

Cativa critici vehementi ai lui Vladimir Putin se pregatesc de emisiune. Nu la un post de televiziune, caci nu ii invita niciunul, ci pe canalul de YouTube al lui Aleksei Navalnii, considerat in prezent principala figura de opozitie din Rusia.

Peste un milion si jumatate de oameni sunt abonati la cele doua canale de YouTube ale lui opozantului.

Oksana Baulina, producator: “Eu cred ca oamenii au nevoie de asta, pentru ca s-au saturat de anii in care nu au avut nicio posibilitate de a se face auziti.”

La sfarsitul lunii martie, Navalnii a difuzat un documentar in care il acuza pe premierul Dmitri Medvedev ca si-a construit un adevarat imperiu imobiliar. 22 de milioane de oameni au vazut filmul, iar a doua zi au iesit cu miile in strada in aproape 100 de orase din toata tara.

1.000 de oameni au fost arestati atunci, printre care Navalnii si producatoarea lui. Politia a facut o razie la studioul lor, sub pretextul unei amenintari cu bomba.

Oksana Baulina, producator: "Motivatia noastra nu este frica. Incercam sa construim o Rusie frumoasa pentru viitor."

Strategia Kremlinului este de a-l ignora complet pe Navalnii. Recent insa, un apropiat al lui Putin, miiliardarul Alisher Usmanov l-a dat in judecata pentru calomnie.

Oksana Baulina, producator: "Pana de curand, nicio autoritate de rang inalt nu ar fi pronuntat numele lui Navalnii. Cred ca e un lucru bun."

Fostul avocat in varsta de 41 de ani vrea sa candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor, dar nu este clar daca va fi lasat.