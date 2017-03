Proteste anticoruptie in Rusia. Opozitia rusa si-a aratat puterea iesind in strada: Peste 600 de persoane, printre care si opozantul lui Putin, Alexei Navalnai au fost retinute - VIDEO

Opozitia rusa si-a aratat astazi puterea. Manifestatii de amploare au avut loc in cele mai mari orase ale tarii, inclusiv la Moscova. Coruptia din tara i-a scos pe oameni in strada. Si cum protestele nu au fost permise de autoritati, politia a retinut peste patru sute de persoane doar in capitala. Pe mana oamenilor legii a ajuns si opozantul Alexei Navalnai, organizatorul mitingurilor si critic al lui Vladimir Putin. Motiv pentru proteste a fost si investigatia despre averea ascunsa a premierului Dmitri Medvedev, publicata la inceputul lunii de Navalnai.