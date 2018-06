Proteste de amploare au cuprins intreaga Romanie. Mii de oameni s-au strans pe Piata Victoriei pentru a protesta impotriva modificarilor in Codul Penal - VIDEO

Proteste de amploare au cuprins intreaga Romanie. Revoltati de modificarile aduse Codurilor Penale, manifestantii au iesit in strada la Bucuresti si in alte mari orase ale tarii. Mii de oameni s-au strans in Piata Victoriei, unde la un moment dat spiritele s-au incins, iar protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii.