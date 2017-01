Proteste de amploare in Romania. Oamenii s-au revoltat fata de un proiect al Guvernului, care prevede gratierea a peste 2 mii de detinuti - VIDEO

Protestatarii au fost surprinsi sa-l vada pe Klaus Iohannis, care a stat in multime aproximativ un sfert de ora. Mii de oameni au iesit aseara pe strazile din Bucuresti, indreptandu-se spre Piata Victoriei.

La Timisoara aproape 5 mii de oameni au iesit sa protesteze, fiind nemultumiti de un proiect al Guvernului, care prevede modificare codului penal si gratierea a peste 2 mii de detinuti.

La Sibiu au iesit in strada aproximativ 2500 de oameni. Aceleasi scene si la Cluj. Protestatarii care au manifestat la Iasi, au cerut demisia guvernului. La Galati, oamenii au tinut lumanari in maini, in amintirea democratiei, spun ei. La Suveava protestul s-a incheiat cu o hora a Unirii.