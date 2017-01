Proteste in intreaga lume impotriva lui Donald Trump. Un sfert de milion de oameni vor iesi in strada in Washington

Un sfert de milion de oameni vor sa protesteze in Washington

Washingtonul s-a transformat intr-o adevarata fortareata cu ocazia investiturii presedintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, in conditiile in care in capitala americana se anunta proteste la care participa aproape un sfert de milion de oameni, scrie Reuters.

Politia se asteapta ca spre Washington sa se indrepte aproximativ 900.000 de sustinatori si oponenti ai lui Trump pentru a asista la ceremonia de investitura care include depunerea juramantului pe scarile Capitolului si o parada pe drumul catre Casa Alba. Cu toate acestea, numarul celor asteptati la Washington nu este la fel de mare ca la investitura lui Barack Obama in 2009, cand 2 milioane de oameni au participat la ceremonie.

Parada de investitura care va avea loc pe Pennsylvania Avenue trece si prin fata Hotelului Trump, incercuit deja de baricade de securitate pentru a tine la distanta protestatarii.

Seful corului de la Catedrala Nationala din Washington a anuntat ca multi dintre membrii ansamblului nu sunt de acord cu investitura lui Trump, insa vor canta la ceremonie "nu pentru presedinte, ci pentru Dumnezeu."

Trump va participa sambata la un serviciu religios ecumenic la catedrala, in incheierea festivitatilor.

La ceremonia de investitura, multi dintre spectatori vor fi protestatari care nu sunt de acord cu afirmatiile miliardarului american cu privire la femei, imigranti, musulmani si nici cu promisiunea lui de a pune capat programului Obamacare sau de a construi un zid la granita cu Mexicul.

Secretarul pentru Securitate Interna, Jeh Johnson, care isi incheie vineri mandatul, a anuntat ca politia planuieste sa separe grupurile de sustinatori de grupurile de protestatari pentru a evita confruntari de strada.

Pe strazile capitalei americane vor patrula nu mai putin de 28.000 de politisti si agenti ai serviciilor de securitate, au fost ridicate garduri, bariere, baricade pentru a asigura un cordon de securitate in jurul celor aproximativ 5 kilometri patrati din centrul Washingtonului.

Aproximativ 30 de grupuri de activisti civici au primit autorizatii pentru proteste la investitura lui Trump, la care se estimeaza ca vor participa in jur de 270.000 de americani. Insa autoritatile se asteapta si la manifestatii spontane sau care nu au obtinut autorizatie si care se vor desfasura si in zilele urmatoare investiturii.

Grupul de protest cunoscut sub numele de Disrupt J20 a anuntat ca va organiza proteste la fiecare dintre cele 12 bariere de securitate prin care trebuie sa treaca participantii la festivitatile de la National Mall.

De departe, Marsul Femeilor va fi cel mai amplu protest care va avea loc sambata la Washington, la care organizatorii asteapta 250.000 de participanti. Sute de alte proteste ale aceeasi miscari vor avea loc pe tot teritoriul SUA si in mai multe capitale ale lumii.

Unul dintre protestele anuntate la Washington este organizat de adeptii legalizarii marijuanei, care se opun desemnarii senatorului republican de Alabama, Jeff Sessions, pentru functia de Procuror General. Protestatarii planuiesc sa distribuie 4.200 de tigari cu marijuana la ceremonia de investitura pe care participantii vor fi invitati sa le si aprinda in timpul ceremoniei. Posesia de marijuana, in cantitati mici, este legala la Washington, insa consumul in public este interzis.

Politistii au anuntat ca sunt pregatiti sa efectueze arestari in masa si sa proceseze datele celor retinuti foarte repede.

Protestele au inceput deja de joi seara, cand la New York, primarul Bill de Blasio, regizorul Michael Moore si actorii Mark Ruffalo, Robert de Niro si Alec Baldwin, a carui interpretare a lui Trump in show-ul Saturday Night Live a devenit celebra, au participat la o manifestatie in fata Trump Tower.

Proteste in Londra: "Construiti poduri, nu ziduri'

Un banner pe care era scris 'Construiti poduri, nu ziduri' a fost desfasurat vineri pe Tower Bridge din Londra, ca parte a unei serii de evenimente din intreaga lume menite a exprima nemultumirea fata de investirea lui Donald Trump ca presedinte al SUA, relateaza Reuters.

Protestatarii de la celebrul pod au afisat pancarte pe care era scris 'Sa actionam acum!' la primele ore ale diminetii, in timp ce altii au desfasurat bannerul pe Tower Bridge, iar o ambarcatiune cu un steag negru pe care se putea citi 'Construiti poduri, nu ziduri' a traversat raul Tamisa.

In apropierea Parlamentului britanic, protestatarii au afisat, pe Podul Westminster, bannere de sustinere a migratiei. Alte proteste sunt anuntate pentru vineri la Londra si in alte orase din Marea Britanie.

Trump, care va fi investit vineri ca cel de-al 45-lea presedinte al SUA, se va confrunta cu proteste la Washington in timpul ceremoniei de vineri, dar si in mai multe orase din lume, printre care Toronto, Sydney, Addis Abeba sau Dublin, din cauza politicilor sale, despre care criticii spun ca sunt periculoase si creeaza divizari.

Protestul de la Londra a fost organizat de o organizatie activista numita de asemenea 'Bridges not Walls' ('Poduri, nu ziduri'), cu referire la promisiunea lui Trump de a construi un zid la granita cu Mexicul.

Oponentii lui Trump sunt nemultumiti de afirmatiile sale din timpul campaniei in legatura cu femeile, imigrantii ilegali si musulmanii, dar si din cauza angajamentului sau de a anula reforma sistemului de asigurari de sanatate adoptata de Barack Obama si de a construi un zid la granita cu Mexicul.