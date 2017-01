Proteste in Marea Britanie fata de decretul lui Trump privind imigratia. Mii de oameni au iesit in strada in mai multe orase

Printre cei care au luat cuvantul s-a numarat oficialii laburisti Ed Milliband si Shami Chakrabarti si cantareata Lily Allen.

Charlotte Winstone, in varsta de 22 de ani, regizor de teatru, a explicat ca protesteaza pentru nu ii vine sa creada ca asa ceva se poate intampla in 2016. „Oameni care au primit legal dreptul de a fi in SUA, oameni (...) cu vize, sunt tinuti impotriva vointei lor, totul din cauza urii unui barbat”, a spus ea.

“Cu totii am auzit la lectiile de istorie despre persecutarea evreilor in Germania nazista, considerand ca, daca s-ar intampla acum, am putea sa o oprim. Aceasta este ocazia noastra sa ne asiguram ca nu se va intampla din nou asa ceva”, a adaugat ea.

Manifestatii au loc si la Manchester, unde s-au strans circa 3.000 de oameni, dar si la Glasgow, Cardiff, Newcastle, Oxford si in alte circa 30 de orase si orasele.

One Trump protest attended, if a little late and minus a placard. Must be better prepared for the next one. #BanTrump pic.twitter.com/nLor7rzm6o

— Charlotte Sutton (@Littlun007) January 30, 2017

La Oxford, Larry Sanders – fratele senatorului american Bernie Sanders – se numara printre cei care au iesit in strada. „Ca un american mandru, vreau sa fiu parte a acestei miscari impotriva rasismului lui Trump. Putem schimba lucrurile, daca lucram impreuna”, a declarat el.

So f**king proud of the support and solidarity tonight. I am glad I was able to be a part of this!aaaaaaaa #Trump #StandUpToTrump #london #protest pic.twitter.com/7M3VCFlTDP

— bailey (@literallybailey) January 30, 2017

Intre timp, peste 1,4 milioane de oameni au semnat o petitie in care au cerut anularea vizitei de stat a presedintelui Donald Trump, desi Theresa May a anuntat ca aceasta nu este o optiune.

Surse citate de Sunday Times au afirmat ca Trump, care ar urma sa viziteze Regatul Unit la invitatia reginei, a refuzat sa discute cu printul Charles, pentru ca nu este de acord cu acesta in legatura cu incalzirea climatica, ceea ce ar fi generat tensiuni intre Washington si Londra.

A terrific turn out today in front of 10 Downing Street to protest #Trump immigration policies #LondonStandsWithMuslims #TrumpBan pic.twitter.com/XIg6EAsCHc

— Ahmad Al-Rashid (@jackahmed12) January 30, 2017

A shit ton of people turning up at noon on a workday in protest of Trump's toxic #MuslimBan. #NoBanNoWall pic.twitter.com/9FGLXnqcnR

— Henry Kraemer (@HenryKraemer) January 30, 2017